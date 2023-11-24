Израиль заявил об уничтожении командующего ВМС ХАМАС

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / ТАСС

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Также сообщается, что был уничтожен еще один боевик палестинского движения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении командующего военно-морскими силами (ВМС) палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа.

«Амар Абу Джалала был командиром военно-морских сил ХАМАС и участвовал в организации нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены ЦАХАЛ», — говорится в Telegram-канале армии обороны Израиля.

Также сообщается, что был уничтожен еще один боевик ВМС ХАМАС.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложниками.