На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»

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Страну покинуло много образованных людей. Чем это грозит Киеву?

Украина столкнулась с массовой «утечкой мозгов», в связи с чем в образовательном уровне населения возник провал. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Independent.

Авторы материалы указали, что после начала спецоперации страну покинуло множество образованных украинцев. И вернутся ли они обратно — неизвестно. Теперь же разрыв в уровне образования среди украинцев растет, поскольку доля людей с высшим образованием среди украинских беженцев выше, чем среди всего населения Украины. Журналисты опасаются, что этот фактор может привести к тому, что отбросит Украину на годы назад.

В мае стало известно, что Украина столкнулась с резким ростом бедности среди населения. Заработок и доходы более семи миллионов человек опустились до критически низкого уровня за прошлый год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась Украина спустя десять лет после Евромайдана.