Новая беда из Китая: дети массово болеют неизвестным видом пневмонии без кашля

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Дети в КНР массово болеют неизвестным видом пневмонии без кашля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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Вспышка неизвестной пневмонии наблюдается среди детей в Китае. Больницы крупнейших городов переполнены. Родители часами стоят в очередях, ожидая помощи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже запросила у Пекина подробную информацию о росте заболеваемости.

В правительство КНР разъяснили, что в стране циркулируют уже известные патогены, вроде гриппа и некоторых штаммов COVID-19. А резкий рост числа заболевших обусловлен отменой коронавирусных ограничений.

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