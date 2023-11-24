Новая беда из Китая: дети массово болеют неизвестным видом пневмонии без кашля Сегодня, 10:17 123 123 Дети в КНР массово болеют неизвестным видом пневмонии без кашля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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Кто и как лечит людей? Дойдет ли это до России?