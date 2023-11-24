Больше не может? Карл III хочет отречься от престола

Фото: Reuters / POOL

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Действующий монарх дольше всех в британской истории провел в ожидании короны. Неужели он настолько устал, что готов так скоро с ним распрощаться?

Король Великобритании Карл III намерен отказаться от престола. Об этом приближенный к королевскому двору сообщил австралийскому журналу New Idea. По его словам, у короля даже уже имеется тайный план, как это сделать.

Как сообщил инсайдер, Карл III хочет отказаться от престола не сразу, а сделать это в течение пяти лет. Передать власть он намерен своему старшему сыну принцу Уильяму. Но перед этим желает проверить наследника на его готовность к такой ответственной роли. Поэтому после Рождества король Великобритании намерен отдохнуть на несколько недель больше. В это время замещать его будет как раз старший сын. Дополнительную уверенность, что Уильям справится, ему внушает тот факт, что рядом с сыном будет его жена Кейт Миддлтон.

Вероятней всего, выбор временно передать власть старшему сыну, а не младшему принцу Гарри, связан с конфликтом с последним. Отношения принца Гарри с семьей начали ухудшаться с 2020 года. Тогда он и его жена Меган Маркл потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Со временем отношения Гарри и Меган с родственниками так и не наладились. В последние же месяцы скандал и взаимные претензии лишь усугубили ситуацию в королевской семье.

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