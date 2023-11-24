Еда с «сюрпризом»: насколько опасно есть пельмени с патогенными бактериями

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В некоторых марках любимых всеми россиянами полуфабрикатов обнаружили листерию и сальмонеллу.

Недавно в Роскачестве огорошили россиян заявлением — в пельменях известных всем марок обнаружены кишечная палочка, патогенные бактерии и не указанные в составе ингредиенты. Конечно, производителей уже проинформировали о нарушениях, потребовав все исправить. Те, в свою очередь, заверили, что приняли результаты исследований в работу.

Но что может произойти с человеком, употребившем такие пельмени с «сюрпризом»? По словам бывшего главного инфекциониста Москвы, вирусолога Николая Малышева, ничего плохого. Дело в том, что этот продукт всегда подвергается термической обработке. Ну кто будет есть пельмени сырыми, верно?

«Какие будут волны заболевания, если пельмени не кушают сырыми? Мы их отвариваем. Соответственно, если аккуратно приготовлено, то ничего не будет», — заверил вирусолог в беседе с изданием URA.RU.

Однако опасность все же есть. Но заключается в другом. По словам Малышева, перенос инфекции с одних продуктов на другие — вероятен. Поэтому нужно брать во внимание то, как вы храните продукты, ну и, конечно, как готовите.

«Даже в бытовом холодильнике, может быть перенос инфекции с одних продуктов на другие. Например, на те, которые не подвергаются термической обработке», — предупредил эксперт.

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