Двойной удар в спину: как «Реальный пацан» Богданов пережил измену жены

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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На счету актера немало комедийных ролей, но, как позже стало известно, в момент работы он переживал сразу несколько потерь.

Актер Антон Богданов прославился благодаря роли нахального и предприимчивого Антохи в сериале «Реальные пацаны». Моментально завоевав зрительскую любовь, он внезапно для себя решил — его тяготит больше к драме, нежели комедии. Чтобы не ограничиваться рамками образа, Богданов ушел из сериала. И, как оказалось, это не единственная была его потеря в жизни…

«Реальный пацан»

Кадр из т/с «Реальные пацаны», 2010–2023 гг.

Богданов родился в Кировске Мурманской области. Через некоторое время он вместе с семьей перебрался в Пермский край. Выступал в ансамбле, играл в школьном КВН, занимался бальными танцами и борьбой. Окончив школу, он поступил в Пермский государственный институт культуры. Во время учебы он познакомился с Владимиром Селивановым и Станиславом Тляшевым, а чуть позже с друзьями попал в Comedy Club.

Постепенно Богданов стал набирать популярность, но всенародную любовь актер завоевал, когда сыграл в сериале «Реальные пацаны». Однако зрительское признание не всегда приравниваются большим гонорарам.

«Первый сезон мы получали 30 тысяч рублей в месяц — это средний оклад слесаря или сварщика. Месячные оклады нам платили пять или шесть сезонов подряд. И хотя мы гремели на всю страну, мы точно не были селебрити из телевизора», — признавался актер.

Уход из сериала

Несмотря на свалившуюся на него славу, артист всегда чувствовал, будто он не на своем месте. Его тянуло больше к драме, чем к комедии. Поэтому в один момент решил уйти из «Реальных пацанов». Коллеги по сериалу тогда сильно расстроились, но он понимал — ему надо двигаться дальше. И даже предложенный в два раза больше гонорар актера не остановил. Когда стали сыпаться предложения сняться в других проектах, Богданов осознал правильность своего решения.

Предательство жены и друга

Богданов с экс-женой Полиной. ВКонтакте / Реальные пацаны / realnie_pacany

Со своей будущей женой Полиной актер познакомился еще в студенчестве. На одной из дискотек парень приметил высокую брюнетку и решил сделать все, чтобы встретиться с ней вновь. Спустя восемь лет — в 2010-м — возлюбленные поженились. В семье родился сын Демьян. Поначалу между супругами была идиллия. Трещина в отношениях наметилась после того, как актера стали все чаще узнавать на улице.

«Помню один раз пришли в ресторан, а там ко мне начали подходить люди, просить автограф. Полину это жутко вывело из себя, ведь мы не виделись три недели», — вспоминал актер.

А однажды в момент ссоры супруга и вовсе заявила — она изменила Богданову с его близким другом и коллегой по сериалу Станиславом Тляшевым. Узнав о случившемся, знаменитость отмалчиваться не стал и устроил драку с коллегой. Тогда их быстро разняли, но осадок все же остался. Коллеги еще долго не общались, хотя проводили много времени на одной съемочной площадке.

«Сейчас, конечно, ситуация улучшилась. У Полины и Стаса родился ребенок в Перми, а мой сын живет со мной в Москве. Мы иногда общаемся, решаем, кто к кому детей повезет и так далее. Разумеется, это все было сложно, но конфликт остался в прошлом», — делился актер пару лет назад.

Жизнь после развода

Богданов вместе с сыном Демьяном. Instagram* @antonbogdanov

Первое время после измены Богданов предпринимал попытки вернуть супругу, но позже понял — все это бессмысленно. Долгое время сердце актера было свободно. Но однажды он встретил директора фитнес-центра Лауру Кемстач. А вместе с тем стали поговаривать, что Богданов перевез к себе сына.

«Мне странно видеть, что роль папы после развода обесценивается. Закон всегда на стороне мамы, она главная в жизни ребенка. А папа пусть появляется по выходным. Нет, я с этим не согласен. И комплекса мужчины с „багажом“, „прицепом“ или как там еще обзывают детей, у меня никогда не было», — возмущался Богданов.

Вместе со слухами о переезде наследника на экс-жену актера посыпались обвинения, мол, она бросила ребенка, ей мальчик стал не интересен. Пресечь сплетни решила сама Полина. Она заявила, что мальчик живет с ней, но много времени проводит с папой в его загородном доме.

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