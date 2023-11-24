Солиста Guns N' Roses обвинили в изнасиловании 30-летней давности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hasan Bratic; 5-tv.ru

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Эксл Роуз действительно совершил преступление? Или же это клевета?

Постаревшие модели способны на многое. Теперь это точно знает солист легендарной группы Guns N' Roses Эксл Роуз. Бывшая красотка из журналов для взрослых обвинила его в изнасиловании и побоях, якобы это было больше 30 лет назад.

Но главная интрига в том, что свой иск Шейла Кеннеди подала ровно за один день до прекращения действия так называемого Нью-Йоркского акта, позволяющего тем, кто пережил сексуальное насилие, обращаться в суд спустя много лет.

Как говорится, большие контракты давно позади, а счета сами себя не оплатят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшего супруга Кэти Перри допросила полиция из-за обвинений в сексуальном насилии.