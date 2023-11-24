Работает по четыре часа в сутки: что происходит у финского КПП «Салла» на границе с РФ

Финский КПП «Салла» на границе с РФ работает всего четыре часа в сутки

Фото, видео: IMAGO/Jussi Nukari / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Уже совсем скоро Хельсинки закрывают все пункты пропуска, кроме одного — самого северного. Что собираются делать беженцы?

Но прежде всего — о крайне тяжелой ситуации, которая сложилась на российской-финской границе со стороны Мурманской области. Сутки остаются до того момента, когда Хельсинки заблокируют все погран-переходы с нашей страной, кроме одного.

Сотни человек все еще пытаются перебраться в Финляндию. Но Европа предпочитает не обращать внимания на людей, которых ждут родственники, или которые просят убежища. Помогает лишь наша страна. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов передает с места.

«Мы примерно в 70 километрах от границы. Здесь по-прежнему скопление людей — которые хотят попасть в Финляндию. Решение финских властей о закрытии погран-переходов иностранцы встретили с тревогой», — говорит корреспондент.

КПП «Салла» работает четыре часа в сутки, и жалеющих пересечь границу явно больше, чем позволяют возможности погранпункта. Многие искатели лучшей жизни — ночуют в машинах. В багажниках — велосипеды.

Погранпереход — автомобильный. Велосипед нужен как средство индивидуальной мобильности.

Погран-переход «Салла» будет работать еще сегодня и завтра. Многие иностранцы собираются испытывать удачу на погран-переходе «Райа-Йоосеппи» — единственном, которое правительство Финляндии собирателям оставить открытым. Он находится отсюда на расстоянии более 500 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Норвегии не исключили скорое закрытие КПП на границе с РФ.