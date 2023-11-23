«Попал под влияние»: Павел Деревянко рассказал всю правду о финансовом скандале

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актер уже подал заявление в полицию о противоправных действиях знакомого. Правоохранители возбудили уголовное дело, в рамках которого знаменитость признали потерпевшим.

Актер Павел Деревянко рассказал свою версию о финансовом скандале, в результате которого теперь на нем числятся многомиллионные долги. В Telegram-канале он разместил заявление своих адвокатов, которые сообщили, что новый знакомый артиста Григорий Мулузян якобы втерся в доверие к Деревянко и намеренно его обманул.

«В ходе общения между Мулузяном и Деревянко в короткий период времени сложились близкие дружеские отношения. При этом Деревянко попал под влияние Мулузяна. В связи с этим актер по предложению Мулузяна инвестировал свои личные сбережения в якобы успешный бизнес Мулузяна, которого не существовало», — сказали адвокаты звезды.

Оказалось, что с Мулузяном Деревянко познакомился в несколько лет назад. Когда он предложил ему заработать на криптовалюте, Деревянко, не раздумывая, согласился. А когда актер отдал все свои деньги новому другу, последний настоял на получении кредитных линий. Мулузян мотивировал просьбу тем, что в противном случае Павел может тоже потерять немало денег. Знаменитость, поверив, взял кредит в размере 56 миллионов рублей, и отдал эти деньги новому знакомому.

«По данным обязательствам Павел выплачивает кредиты до сих пор», — поведали адвокаты.

Вместе с тем, как добавили представители актера, Мулузян буквально подсунул Деревянко договоры займа в размере более 150 миллионов рублей. Кредитором в документах числился некий Сергей Николенко. Как потом выяснилось, друг Мулузяна.

«При этом, исходя из содержания договоров займа и расписок к ним, заемные средства в столь значительном размере якобы были переданы Николенко наличными, без какого-либо обеспечения и одновременно Мулузяну и Деревянко», — сказали адвокаты Деревянко.

Спустя время Николенко подал в суд на Деревянко с требованием вернуть якобы полученные им деньги согласно договорам займа. Хотя, как пояснили адвокаты актера, об их существовании Деревянко узнал лишь тогда, когда Николенко стал требовать с него исполнения заемных обязательств.

«При этом Деревянко никаких денежных средств по договорам займа от Николенко не получал», — добавили представители актера.

Но новый друг Деревянко и на этом не остановился. Летом Мулузян стал просить актера продать единственную квартиру для решения неких финансовых проблем в криптобизнесе.

«Только после этого Деревянко осознал, что Мулузян обманывал его с самого начала их общения. К сожалению, понимание пришло к актеру слишком поздно, когда Мулузян уже успел „выкачать“ из него все его личные сбережения и возложить на него ряд иных многомиллионных финансовых обязательств», — добавили адвокаты.

Деревянко спускать на тормоза произошедшее не стал и написал заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого актера признали потерпевшим.

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