«Свела с ума Америку»: Лель объяснила мировую популярность песни «Мой мармеладный»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Хит артистки вновь внезапно взрывает мировые чарты. Но в чем секрет такого успеха?

Хит певицы Кати Лель «Мой мармеладный» заново покоряет мир. Иностранцы в социальной сети TikTok стали снимать видео под эту песню. Пользователи применяли на себя образ русской девушки, которая носит меховую одежду. Это вызвало фурор в интернете. Корреспонденту 5-tv.ru удалось узнать у Кати Лель, в чем феномен песни.

Композиция вырвалась в ТОП во всех иностранных чартах, в том числе и на Spotify. Певица считает это триумфом не только для себя, но и для всей России. Ведь как бы большие политики не старались отменить культуру нашей страны, она все равно просачивается в массы.

Певица призналась, что когда ее дочь сообщила ей про то, что каждое второе видео в TikTok снято под ее трек, то она была в шоке. Продюсер и автор песен Максим Фадеев, который и написал хит, заявил что «это не объяснимо, но факт».

Артистка скоро встретится с коллегой для обсуждения дальнейших планов по этой композиции. Ведь с ней уже связываются мировые лейблы, такие как Sony Music и Universal Music. Лель согласна творить вместе с иностранными компаниями, но все творческие условия будут скорректированы именно ей и Фадеевым.

Она считает, что этой песне хотят предать мировой масштаб. Возможно, лейблы хотят, чтобы Лель перепела хит на английском языке.

Артистка отметила, что еще 20 лет назад, когда была записана песня, она чувствовала, что она станет популярной во всем мире.

«Я больше скажу, из Америки присылают, что „вы свели с ума все Америку“. Это уже невозможно, с этой песней просто. Всему свое время просто. Тогда еще не было платформ, не было разных соцсетей и так далее. Было то время. И в Россию оно пришло раньше. Другой вопрос, что замысел был еще в те годы на очень большой масштаб, мировой масштаб. Я об этом говорила Максу. Но видно всему свое время», — сказала артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Катя Лель открыла в себе дар ясновидения и предсказала будущее человечества.