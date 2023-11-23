Стая бродячих собак пыталась растерзать женщину в Орске

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как россиянке удалось спастись от агрессивных животных?

Стая бродячих собак напала на женщину в Орске. Кадры, как россиянка пытается отбиться от животных, оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео видно, как агрессивные псы внезапно появились в жилом дворе. Они окружили женщину. Пострадавшая начала отступать к своему автомобилю, но животные не отставили ни на шаг и преследовали жертву. Однако женщина смогла укрыться в машине, после чего собаки убежали в другом направлении.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как в Башкирии стая бродячих собак чуть не растерзала двух человек. Жертвами огромного алабая стали мужчина и женщина, которые проходили мимо.

На кадрах из города Салавата стая псов набрасывается на прохожего. Самый большой из них — алабай — повалил мужчину на землю. Пострадавший стал звать на помощь, так как справиться с огромной собакой самостоятельно не мог, но поблизости не оказалось людей.