«Осознал! Скучает»: Бузова и Дава подогревают слухи о воссоединении

Бузова заявила, что спевший ее песню Дава все осознал все и скучает по ней

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Instagram* / julianna_petrova; 5-tv.ru

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Певица и блогер спустя два года после скандального расставания впервые работали вместе над новым шоу. Однако одной работой история не ограничилась.

Блогер Давид Манукян заинтриговал поклонников, исполнив песню своей бывшей возлюбленной Ольги Бузовой. Видео в социальных сети разместили гости Наташи Гасанхановой, которая накануне собрала весь свет шоу-бизнеса на свой день рождения.

На записи блогер поет хиты Бузовой в караоке. Так, он отрывался и под «Водицу», и заводил публику под «Мало половин».

Сама Оля себя сдерживать не стала — прокомментировала публикацию.

«Осознал! Скучает. Даже ко мне на съемки в Китай прилетел», — написала она.

«Лучше поздно, чем никогда», — ответил ей Дава.

Общественность подозревает, что между парой вновь промелькнула искра. И все может быть — недавно они вместе работали над новым проектом в Китае. Встретились они на съемочной площадке впервые после расставания.

Формальным общением, судя по всему, не обошлось. Пользователи Сети заметили, что Дава подписался на Ольгу и начал ставить ей лайки на фотографии. Только вот Бузова и не подумала подписаться в ответ.

О том, что Бузова и Манукян вместе, стало известно в 2019 году. Их роман был яркий и бурный, хотя продлился не так уж и долго. В начале 2021-го прогремело скандальное расставание. Бузова обвинила бывшего в абьюзе. С тех пор оба так и не нашли новую любовь.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова призналась, что у нее два года не было секса.

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