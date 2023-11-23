«Мы были массовкой»: бывшая недовольная пациентка о скандале с Хайдаровым и Славой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Одна из пожаловавшихся на работу хирурга девушек заявила, что вся эта история больше похожа на «показательную порку» врача. Теперь же она перешла на его сторону. Но почему?

Конфликт между пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым и певицей Славой вспыхнул еще летом. Тогда вслед за знаменитостью многие обычные девушки заявили свои претензии в адрес врача. Одна из пострадавших по имени Людмила сказала изданию KP.RU, что адвокат Славы якобы манипулировала недовольными клиентками без звездного статуса.

«Об меня вытерли ноги. Я начала подозревать, что что-то во всей этой истории не так. Мы с другими девочками поняли, что нами манипулируют, а мы были многоликой ширмой, массовкой, которая должна была вызвать резонанс, что мы и сделали», — сказала пострадавшая.

Людмила напомнила, что певицы Слава и Любовь Успенская (тоже недовольна работой хирурга. — Прим. ред.) заявляли о планах дать благотворительный концерт. А собранные с него средства хотели передать женщинам, пострадавшим от рук Хайдарова. Однако этого так и не произошло, а сам скандал резко затих.

В итоге Людмила решила перейти из одного «лагеря» в другой. Теперь же девушка снова на стороне Хайдарова. Он лично перед ней извинился и исправил ошибку, проведя операцию еще раз. И теперь, по признанию девушки, она обладательница красивой груди. Однако с нервами после пережитого скандала теперь не все в порядке.

«Все это похоже на какую-то показательную порку Хайдарова, в которой мы с девочками были массовкой», — добавила девушка.

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