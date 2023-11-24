Кошки-мышки: как навсегда избавиться от крыс в доме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; Личный архив Алексея Меньшикова; 5-tv.ru

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Грызуны могут стать большой проблемой. Но есть действенные способы, которые помогут выгнать нежеланных гостей.

Крысы могут стать большой проблемой как для жильцов многоквартирных домов, так и для жителей частного сектора. Избавиться от грызунов зачастую так же нелегко, как и от вездесущих тараканов. 5-tv.ru разобрался в проблеме и узнал у экспертов, откуда они берутся и как с ними бороться.

Как рассказал руководитель департамента «Производственный контроль» Алексей Меньшиков, грызуны обычно обитают на помойках, в технических помещениях или подвалах. В связи с похолоданием их численность увеличивается, из-за чего вредители начинают разбегаться в поисках нового жилья и еды, из-за чего лезут в дома и квартиры людей, где дают потомство. Грызун может оказаться в квартире через деревянные полы, вентиляцию, форточки, туалет или технические дефекты. Крысы даже могут прогрызть отверстие в препятствии на пути в ваше жилище. Но, конечно, проще всего грызунам пробраться в дом — он больше, в нем легче спрятаться и незаметно размножаться. Чтобы защитить дом от вредителей, необходимо как следует его осмотреть на наличие уязвимостей, а поэтому желательно установить некоторые защитные меры: по периметру дома должен быть ленточный фундамент, необходимо дополнительно укрепить соединение забора с землей, на окнах и дверях дома необходимо установить уплотнители, а также защитить вентиляцию.

Если все-таки грызуны пробрались в ваше жилище — нужно обращаться к профессионалам. Кандидат биологических наук по теме крыс Юрий Гниненко считает, что от крыс поможет либо хорошая домашняя кошка, либо дератизация — специальная процедура по уничтожению крыс. Доверить ее нужно специалистам, которые грамотно и безопасно помогут вам избавиться от проблемы.

www.globallookpress.com / Zheng Huansong; 5-tv.ru

«В больших домах обязательны специалисты, иначе просто не справиться. Один человек разложит у себя что-нибудь, крысы подохнут, но от соседей придут другие», — предупредил Юрий.

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