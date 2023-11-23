ВСУ не начнут использовать танки Abrams раньше весны: есть реальные проблемы

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram

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Вашингтон намерен поставить Киеву в общей сложности 31 машину. Небольшая партия уже прибыла на фронт, но ее решили приберечь.

Погодные условия и российская линия обороны доказали неэффективность американских танков Abrams. Эти машины вряд ли выведут на поле боля до конца зимы, пишет Business Insider со ссылкой на мнение экспертов.

«Им сложно найти хорошее применение», — указано в материале.

Авторы сообщают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не охотно используют западную технику из-за серьезных потерь в ходе контрнаступления.

Соединенные Штаты обещали отправить Украине в общей сложности 31 танк Abrams. Известно, что небольшая партия уже прибыла в зону конфликта. Украинские чиновники, в том числе глава ГУР страны Кирилл Буданов, признавали, что поставка не повлияет на ход боевых действий в значительной степени.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. По состоянию на октябрь, сообщали в Минобороны РФ, потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли, где завершится конфликт на Украине.