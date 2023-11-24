🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. К чему стоит прислушаться представителям зодиакального круга?
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 24 ноября, Луна в Овне — это благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Неприятные события если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.
♈ Овны
Звезды советуют заниматься привычными делами. Не стоит отвлекаться на пустые разговоры. Из разговоров с друзьями вы узнаете много интересного. Не исключено, что чье-то замечание натолкнет вас на занятные мысли.
Космический совет: не нужно зацикливаться на прошлом.
♉ Тельцы
Звезды советуют настаивать на своем и не отвлекаться от намеченного курса. Обстоятельства не всегда будут складываться удачно, однако не бойтесь этого. Подходящее время, чтобы завершить ранее начатые дела.
Космический совет: не пытайтесь успеть везде и сразу.
♊ Близнецы
Звезды советуют не вестись на провокации и вступать в конфликты с окружающими. Миролюбивый настрой поможет избежать неоднозначных ситуаций. Рядом с вами будут люди, которые помогут решить важный вопрос.
Космический совет: руководствуйтесь чувствами.
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♋ Раки
Звезды советуют проявить осторожность. Это не время, чтобы идти на серьезный риск. Вы добьетесь нужного результата, но не сразу. Не стоит надевать маски — будьте собой.
Космический совет: удача на вашей стороне.
♌ Львы
Звезды не советуют откладывать дела. Трудно будет избежать суеты и неразберихи. Однако это не помешает добиться нужного результата. Ждите помощи от недавних знакомых.
Космический совет: примите помощь со стороны.
♍ Девы
Звезды советуют запастись терпением. Даже давние знакомые будут вас понимать с трудом. Однако усилия не будут напрасными — вы найдете союзников, которые окажут вас значительную поддержку. Вечером возможны хорошие новости.
Космический совет: скооперируйтесь с единомышленниками.
♎ Весы
Звезды советуют навести порядок и выбросить ненужные вещи. Полезные дела помогут избавиться от мрачных мыслей. Вероятны удачные сделки. Вечер обещает интересные разговоры.
Космический совет: жизнь готовит для вас приятные сюрпризы.
♏ Скорпионы
Звезды советуют не торопиться. Только действуя спокойно, можно добиться успеха. Сегодня придется потрудиться, чтобы найти общий язык с окружающими. Новые знакомые могут вас неприятно удивить.
Космический совет: идите к своей мечте.
♐ Стрельцы
Звезды советуют поторопиться. Если сегодня вы не будете тратить время зря, то сможете добиться заметных результатов. Вечер — время блистать и удивлять окружающих. Последние готовы восхищаться вами, так дайте им эту возможность.
Космический совет: новые возможности ждут вас.
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♑ Козероги
Звезды советуют делиться идеями и планами. Не исключено, что после этого у вас появятся новые единомышленники. Возможны интересные предложения по работе. Вечером могут возникнуть напряженные моменты.
Космический совет: обнимите лучшего друга.
♒ Водолеи
Если вы давно размышляли о том, чтобы изменить что-то в своей жизни, будьте готовы перейти к решительным действиям. Звезды будут на вашей стороне. Благодаря поддержке близких вы завершите сложное дело до конца.
Космический совет: не бойтесь ошибаться.
♊ Рыбы
Звезды советуют начать день с важных разговоров. Беседа окажется полезной. Более того, вы получите поддержку близких. Возможно удачное решение сложных рабочих вопросов. Вечером лучше заняться полезными делами.
Космический совет: думайте о глобальных целях и пробуйте снова.
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