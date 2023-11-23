Халат и кексы: как жена Александра Петрова провела свой девичник

На девичнике жены Петрова был торт с Серканом Болатом и забавные кексы

Фото: Instagram* / actorsashapetrov

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Через несколько дней состоится свадьба актера и его возлюбленной: большое торжество после официальной росписи. Каким оно будет?

За несколько дней до свадьбы супруга Александра Петрова Виктория пригласила подруг на свой девичник. Фотографиями с вечеринки поделилось издание 7Дней.ru.

Девушки решили повеселиться в бане. Они украсили площадку, а также купили торт с изображением Серкана Болата — героя сериала «Постучись в мою дверь». Кроме того, подружки невесты угощались кексами с забавными надписями, одна из которых гласила: «Последний день свободы».

Также Петрова подлила масла в огонь и вновь спровоцировала слухи о своей беременности. Девушка давно перестала появляться на публике в облегающих платьях. На вечеринку в кругу подруг она надела объемный халат.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов готовит сюрприз к свадьбе Петрова. По словам музыканта, у российского актера есть любимая песня из его репертуара. Именно эту композицию он и намерен исполнить.

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