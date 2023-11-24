Без карт-бланша: как «голландский Трамп» может изменить Нидерланды и что он думает о России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

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Чего миру стоит ожидать от Герта Вилдерса?

Фракция Герта Вилдерса — «голландского Дональда Трампа» — лидирует на выборах в парламент Нидерландов. У радикального политика появился реальный шанс возглавить правительство, если он войдет в коалицию с другими партиями.

Что касается сравнений с Трампом, у них действительно много общего. Оба позволяли себе жесткие высказывания в отношении мигрантов, а сейчас Вилдерс яростно выступает против поддержки Украины.

Политолог Юрий Светов заявил 5-tv.ru, что взгляды политика на религию и миграцию не исходят из его происхождения. Мать 60-летнего Вилдерса наполовину является индонезийкой, а ее родина — крупнейшая мусульманская страна.

«То есть у него имеются какие-то личные связи с мусульманским миром. Он в политике достаточно давно, участвовал в выборах неоднократно, особых успехов не добивался. Но в последние годы его стали более активно слушать. То есть он такой политик — их называют популистами, — хотя с моей точки зрения в этом ничего плохого нет», — говорит специалист.

Вилдерс, говорит политолог, улавливает те настроения, что есть в обществе в Нидерландах. Там очень много мигрантов из разных стран — это связано с тем, что Голландия когда-то владела большим количеством колоний, включая Индонезию.

Какую политику проводит Вилдерс

Люди из этих стран активно едут в метрополию — там большая мусульманская община, множество мечетей. Конфликты на этой почве были не один раз, напоминает Светов: в частности, один из политиков правого толка был несколько лет назад убит.

Да и на самого Вилдерса в этом году дважды нападали, причиняя ему увечья. Политик, образно выражаясь, стоит на двух столпах — ограничении приезда мигрантов в Нидерланды и сокращении возможности влияния ислама на положение дел в стране.

«Никаких мечетей он не закроет, но какие-то ограничения может ввести. В частности, не дать действовать радикалам. Вилдерс — яростный приверженец Израиля. Он считает его передовой линией обороны против ислама», — отмечает Светов.

Сейчас Вилдерс говорит, что ХАМАС должен быть разгромлен, а палестинцев следует переселить в Иорданию, переименовав ее в Палестину, и таким образом выполнить резолюцию ООН.

Отношение Вилдерса к России

Он говорил, что, несмотря на все сложности, следует нормализовать отношения с Россией, потому что она и Голландия уже несколько сотен лет взаимовыгодно сотрудничают. Хотя, «благодаря» проигравшему выборы Марку Рютте, базис для отношений был разрушен, констатирует Светов.

Тот 13 лет был во главе страны, а в последние годы Нидерланды активно помогали Украине — деньгами, оружием и боеприпасами. Политолог напоминает, что на ситуацию стоит смотреть после выборов — пока что партия Вилдерса получила 23% голосов и 37 мандатов.

«Это не дает ему карт-бланш, придется искать партнеров, с которыми он может создать правительство. Не факт, что у него это получится — будет мощное давление на разные партии, чтобы они не согласились вступить с ним в коалицию», — рассуждает эксперт.

При этом Надвигаются выборы в ФРГ, а там демонстрирует успехи партия «Альтернатива для Германии». Если она наберет множество голосов, то тоже будет пытаться создавать коалицию, а для нынеших немецких политиков это неприемлемо, говорит Светов.

А если такое получится в Нидерландах, то, может, и в Германии так сойдется. Политолог убежден: необходимо следить за ситуацией дальше — до выборов происходит одно, а после наступают другие реалии.

Так, отмечает Светов, большинство своих обещаний Трамп не выполнил — ему не дало этого сделать «глубинное государство». То есть чиновники, военные и другие влиятельные персоны из истеблишмента.

Ранее 5-tv.ru писал, что новым президентом Аргентины избран Хавьер Милей, политик крайне правых взглядов, выступающий за смену экономического курса страны и обвиняющий прежних лидеров в растратах. Он баллотировался от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает».