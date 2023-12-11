ТОП-5 лучших блюд из курицы на Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Мясо птицы очень хороший вариант для торжественного стала. Что можно приготовить?

Новый год — это всегда праздничный стол с обширным выбором еды. Многие домохозяйки выбирают курицу, как блюдо, которое будет подано к столу. Издание KP.RU опубликовало лучшие рецепты из мяса птицы к Новому году.

Салат «Цезарь»

Этот салат не нуждается в представлении и для праздничного стола он очень подходит.

Ингредиенты

Куриное филе — 300 грамм

Салат айсберг — один кочан

Сыр пармезан — 100 грамм

Половина багета

Помидоры черри — 200 грамм

Чеснок — два зубчика

Оливковое масло — три столовые ложки

Соль, перец — по вкусу

Яйца — две штуки

Горчица — две чайные ложки

Сыр пармезан — 50 грамм

Лимонный сок — три столовые ложки

Чеснок — два зубчика

Оливковое масло — 60 миллилитров

Соль, перец — по вкусу

Сначала нужно приготовить сухарики, которыми и славится «Цезарь». Для этого надо сделать специальное масло. Почистите чеснок и раздавите его в емкости, а потом следует залить все оливковым маслом.

Затем нарезаем багет на кубики и кладем его в противень, поливаем приготовленной смесью. В духовке сухарики стоит держать 10-15 минут.

Пока багет запекается, следует обработать куриное филе. Порежьте его на кусочки от семи до десяти сантиметров, посолите, поперчите, с двух сторон обжарьте и будет сказка. Только не забываем дать курице остыть.

И теперь переходим к коронному ингредиенту. Пора сделать фирменный соус. Для этого кипятим воду, затем убираем ее со огня и кладем в нее яйца и держим их там одну минуту. Затем даем им остынуть, а затем измельчаем блендером вместе с чесноком, лимонным соком и пармезаном.

Затем всю получившуюся красоту выкладываем на тарелку вместе с салатом айсберг, на вершине пирамиды должна находиться курица и томаты пармезан. А потом все это заливаем соусом.

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Целая курица в духовке

Это базовое блюдо, которое подойдет для любого торжественного застолья. А готовить это блюло очень легко.

Ингредиенты

Куриная тушка — одна штука

Масло растительное — 50-70 миллилитров

Розмарин — одна веточка или чайная ложка

Чеснок — три зубчика

Паприка сладкая — одна чайная ложка

Смесь перцев — половина чайной ложки

Соль — по вкусу

Сначала моем курицу и вытираем ее бумажными полотенцами. Затем в отведенной емкости смешиваем масло, раздавленный чеснок, специи и соль и обмазываем получившимся маринадом птицу. Дальше убираем курицу на всю ночь в холодильник.

Дальше проснулись, улыбнулись и положили курицу на противень в разогретую духовку. Примерно два часа и ваше блюдо готово. Только не забывайте поливать ее выделяющимся жиром.

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Курица с картошкой

«Дешево и сердито» — это именно про это блюдо. И оно точно подойдет для праздничного стола.

Ингридиенты

Курица — один килограмм

Картофель — 700 грамм

Майонез — 150 грамм

Смесь перцев — половина чайной ложки

Соль — по вкусу

Для начала чистим картошку и разрезаем ее на четыре части. Потом заправляем ее растительным маслом и специями. Далее берем окорочка, разделяем его на кусочки и добавляем майонез со специями. Затем производим крафт овощей и птицы, выкладываем в противень и выпекаем в духовке при 180 градусах около 40 минут.

www.globallookpress.com / Paul Williams

Чахохбили

Это грузинское блюдо очень популярно и в России. И оно будет хорошо смотреться на праздничном столе.

Ингредиенты

Куриная тушка — одна штука

Помидоры — четыре штуки

Сладкий перец — две штуки

Лук репчатый — четыре штуки

Томатная паста — две столовые ложки

Острый перец — одна штука

Чеснок — четыре зубчика

Аджика — одна столовая ложка

Соль, перец — по вкусу

Кинза, петрушка — один пучок

Проводим, уже знакомые всем манипуляции. Моем курицу, затем сушим ее полотенцами и разрезаем на небольшие кусочки. В казане разогрейте масло и добавьте туда мясо птицы. Закройте емкость крышкой и тушите на медленном огне примерно 20 минут.

Далее отдельно пожарьте лук и отправляйте его к мясу и продолжайте тушить нашу смесь. Туда же добавьте томатную пасту и помидоры, порезанные на четыре части. Затем к курице добавьте соус. Перец следует нарезать соломкой, пожарить и также положить в казан. Туда же закиньте аджику и потушить это дело на медленном огне еще минут 20-30.

К уже приготовленному чахохбили добавьте рубленый чеснок и мелко порезанную зелень. Блюдо можно подавать через десять минут.

www.globallookpress.com / jpb

Шашлык из курицы в духовке

Обычно шашлык едят летом на даче, но его также можно подать к новогоднему столу.

Ингредиенты

Куриное филе — 700 грамм

Томатная паста — одна столовая ложка

Сметана — четыре столовых ложек

Болгарский перец — одна штука

Цукини — одна штука

Соль, перец, паприка — по вкусу

Рецепт шашлыка до жути прост. Филе курицы нарежьте на небольшие кусочки, положите в емкость, потом его следует поперчить, посолить, также посыпьте его паприкой, обмажьте сметаной, потом все перемешиваем и отправляем на несколько часов в холодильник.

Овощи же нарежьте квадратиками. А деревянные шпажки предварительно намочите. Затем собираем шашлык и ставим в разогретую духовку на 30 минут.

www.globallookpress.com / Bernd Jürgens / CHROMORANGE

Ранее 5-tv.ru сообщал, какое блюдо нужно обязательно приготовить на этот Новый год.