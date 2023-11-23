Премьер Шмыгаль: на Украине нужно выстроить военную экономику по модели Израиля

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На чем конкретно Киев хочет сфокусироваться?

На Украине необходимо перестроить экономику на военный лад по модели Израиля. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль, его слова приводит газета Financial Times.

«План на игру следующий: выстроить военную экономику, сфокусированную на обороне и технологиях, — по модели Израиля», — сказал он.

В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что содержание вооруженных сил обходится Украине в 55 миллиардов долларов или в два триллиона гривен в год — больше, чем доходная часть бюджета страны в мирное время. При этом в 2023 году почти 50% поступлений составили «инвестиции» зарубежных союзников Киева.

В сентябре в Киеве и Львове проходили митинги против растраты бюджетных средств. А недавно украинский политик Сергей Гайдай признался, что власти разворовывают бюджет Незалежной.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США оценили, кому помощь нужнее — Украине или Израилю.