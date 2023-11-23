Солидная сумма: какую поддержку может получить семья при рождении ребенка в 2024 году

В 2024 году на первенца будут выдавать 630,9 тысячи рублей

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

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Оказывается, в таком случае граждане могут претендовать на множество льгот.

На какую поддержку могут рассчитывать родители при рождении ребенка в следующем году? Ответом на этот вопрос поделились представители Министерства труда в беседе с изданием URA.RU.

При рождении первенца или усыновлении ребенка мама получает материнский капитал. Его можно потратить на первоначальный взнос или погашение ипотеки, на товары и услуги для детей с инвалидностью, а также дошкольное образование и присмотр за малышом.

Также через какое-то время сертификат получится использовать при покупке жилья без ипотеки, а также на ряд других нужд. В 2024 году выплата на первенца составит 630,9 тысячи рублей, что существенно больше, чем в 2023-м (586,9 тысячи).

В 2024 году увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам. Мама малыша сможет получить 565 тысяч рублей и 140 дней отпуска, 630 тысяч рублей и 156 дней отпуска, если роды были с осложнениями или же 783 тысячи рублей и 194 дня отпуска при многоплодной беременности.

Также правительство гарантирует единовременную выплату при рождении или усыновлении ребенка. Она составит 24,6 тысячи рублей.

При этом до 49 тысяч рублей в месяц вырастет максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей. Кроме того, существенно вырастет маткапитал на второго ребенка.

В 2024-м родителям будут выдавать 833,8 тысячи рублей. Государство позаботится о семьях, чей среднедушевой доход при рождении ребенка или в период ожидания малыша не превышает размера прожиточного минимума на человека. Также для многодетных семей предусмотрены различные льготы.

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