Средства ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

ВС России сбили украинский Ми-8 и восемь снарядов HIMARS в зоне СВО

Фото: © РИА Новости

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Какие еще потери понесли Вооруженные силы Украины?

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечена работа оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии России. Так, поражен склад авиабоеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также ликвидирована живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 112 районах.

Кроме того, российские войска уничтожили 24 дрона в таких населенных пунктах, как Очеретоватое под Запорожьем, Пески, Марьинка и Новопетриковка в ДНР, а еще в Золотеевке и Верхнекаменке ЛНР.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России продвигается на краснолиманском направлении спецоперации на Украине.