Беженцы пытаются попасть в Финляндию через границу с РФ на велосипедах

Фото, видео: JANNE KURONEN; 5-tv.ru

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На КПП — ажиотаж. Помимо людей там образовалась огромная пробка из фур.

Финляндия закрывает почти все погранпереходы на границе с Россией, кроме самого северного. Это решение финских властей спровоцировало ажиотаж на КПП. Прямо сейчас в Карелии на границе с Финляндией образовалась пробка из фур. Границу стремятся перейти мигранты из стран Ближнего Востока и Африки. Они передвигаются на велосипедах, в том числе детских, трехколесных. Граница считается автомобильной, перейти пешком не получится — только на транспорте. За ситуацией следит корреспондент «Известий» Екатерина Моран.

«По официальным заявлениям властей Финляндии, все погранпереходы, кроме самого северного — „Райя-Йоосеппи“, прекратят работу в ночь с 23 на 24 ноября. В данный момент мы находимся на погранпереходе „Люття“. Сейчас он работает в штатном режиме», — говорит корреспондент.

Причина возможного закрытия переходов — якобы обострение ситуации из-за растущего потока мигрантов, следующих из нашей страны. По мнению финских властей, это представляет серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку.

«Мы насчитали здесь более 30 фур. Все они стараются успеть пересечь границу. Говорят, что не знают, что делать и уже на следующей неделе могут остаться без работы», — говорит корреспондент.

Проблемы начались и у мигрантов. На наших глазах 16 беженцев с велосипедами приехали к российской границе. Говорят, дорога была долгой, на такой холод — минус 20 градусов — не рассчитывали. Сейчас мигрантов беспрепятственно пропускают через границу.