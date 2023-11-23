Баснословные деньги: сколько стоят хиты звезд из России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист может потратить круглую сумму, но никто не гарантирует успеха композиции.

Удачный хит может сделать его создателя миллионером. Об этом пишет издание KP.RU в материале, посвященном знаменитым песням российских звезд.

Так, автор «Ибицы» и «Пьяной вишни» Антон Путовой зарабатывал до двух миллионов рублей на одном тексте. А вот Дима Лорен — создатель текстов для Анны Асти — за свои услуги просит от трех миллионов рублей.

«Сейчас Дима Лорен — самый дорогой автор в шоу-бизнесе. Его треки стоят от трех миллионов рублей», — говорит певица Анна Калашникова.

Однако, как считает промоутер Сергей Лавров, даже знаменитый автор не гарантирует, что песня станет хитом. Главное, чтобы музыка подходила конкретному исполнителю, например, конек Анны Асти — грустные баллады.

Композиции, созданные Геннадием Дудиным, — «Драмы больше нет», «Ревность» и другие хиты Полины Гагариной — стоят полтора-два миллиона рублей. Во столько же оценивают свои стихи Илья Резник и Игорь Николаев.

Однако они соглашаются работать далеко не с каждым певцом. А вот Люся Чеботина пишет себе сама, но признается, что запись и сведение трека обходятся в круглую сумму.

«У всех наших известных авторов немалые гонорары. У Максима Фадеева и Виктора Дробыша песни стоят несколько десятков тысяч долларов. Впрочем, они могут и подарить песню», — рассказал музыкальный критик Денис Сорокин.

Иногда шлягер стоит очень мало — к примеру, Григорий Лепс купил свой хит «Рюмка водки» за 300 долларов, а Любовь Успенская заплатила за «Кабриолет» 50 долларов.

Ольга Бузова за текст «Под звуки поцелуев» отдала автору 150 тысяч рублей. А «Мало половин», главный хит звезды, рэпер ST подарил ей просто так.

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