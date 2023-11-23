Елена Воробей впервые за долгое время рассказала о жизни дочки с тяжелой судьбой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Звезда делает все ради наследницы. Сейчас в их жизни наступил новый этап.

Заслуженная артистка России Елена Воробей приобрела квартиру, на которую «пахать и пахать», для возможного переезда туда ее дочери. Об этом звезда заявила 5-tv.ru на юбилее генерального директора Music Box Натальи Палиновой.

«У меня доченька растет, взрослеет — нам скоро 21. Меняется личная жизнь — надеюсь, что это просто вложение», — говорит знаменитость.

При этом Воробей ответила и на тиражируемые в СМИ слухи об ее отъезде из России. Юмористка нецензурно сказала, что такие издания просто врут.

В приобретенной звездой квартире сейчас идет ремонт. Интерьер, объясняет Воробей, будет в современном стиле с отсылками к хай-теку и ар-деко.

На такой объект, признается артистка, «пахать и пахать», но купила она его без ипотеки — не любит долги. Воробей не скрывает, что квартира, вероятно, достанется дочери — ей скоро исполнится 21 и у нее уже есть «женихи».

У дочки Воробей совсем не простая судьба. Молодая девушка тяжело болела, у нее подозревали задержку в развитии и даже ставили угрозу инвалидности, пишет «Экспресс Газета». Из-за проблем пришлось делать операцию, деньги на которую собирала общественность. Девушку пытались лечить и в России и за границей. К счастью, с возрастом о недугах удается понемногу забыть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дава купил огромную квартиру в центре Москвы.