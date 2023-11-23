Нашли лучшую жизнь: власти Украины запереживали из-за уехавших на Запад граждан

Фото: www.globallookpress.com / Oleksii Chumachenko

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Сколько людей покинуло Незалежную на фоне конфликта?

Украина может потерять навсегда уехавших на Запад на фоне российской спецоперации граждан. Такое опасение высказали министр инфраструктуры Незалежной Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов в беседе с корреспондентом Financial Times.

«Оба выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенности дома удержат граждан от возвращения», — говорится в материале.

Сейчас в Европе живут от пяти до шести миллионов украинцев. Также один из членов НКО, который работает в Харькове, предположил, что семь миллионов человек могут начать там новую жизнь и уже не вернутся на Украину.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что у украинских беженцев отнимают детей в Европе, причем таких случаев уже десятки.