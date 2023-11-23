Причина понятна: как украинских дезертиров в тюрьме накопилось на две бригады ВСУ

Генпрокуратура Украины сообщила о росте в десятки раз числа дезертирства в ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Rick Mave

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Сержанты и офицеры, которых держат в ежовых рукавичках, устали от потерь. В большинстве воинских частей нет и 40% личного состава.

Количество дезертиров из Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло в десятки раз, сообщает Генпрокуратура (ГП) страны. Однако проблемы с пополнением у ВСУ есть и из-за уклонистов. Причина понятна — люди не хотят погибать, пишет РИА Новости.

Так, в 2021 году ГП Украины возбудила 117 уголовных дел о дезертирстве. К этому прибавляется еще 2028 эпизодов с самовольным оставлением воинской части или места службы. Также было больше 30 случаев, когда находили тела боевиков.

За девять месяцев 2023 года из армии сбежали 4 638 украинских боевиков, самовольно оставили часть 10 940 и еще было обнаружено 161 тело.

Согласно местному законодательству, дезертирам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. До начала спецоперации нередко эти дела заканчивались досудебным соглашением и условным сроком. Сейчас в украинских тюрьмах дезертиров хватит на две бригады ВСУ.

Вместе с тем оказались в ежовых рукавичках и офицеры, которым прилетают штрафы за дезертирство подчиненных. Во избежание наказаний они отправляют в тыл боевиков, нежелающих «идти под пули». Однако это не совсем помогает, ведь дезертирство, хоть и скрытое, все равно сохраняется: до 40% не хватает личного состава в большинстве воинских частей.

Мужчины симулируют болезни и вообще делают все, чтобы не идти на передовую. И это наряду с потерями в ВСУ, а также усталостью от них и боевых действий в целом.

Начало российской спецоперации на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Президент Украины Владимир Зеленский сам заявил об отсутствии значимых успехов в контрнаступлении ВСУ, назвав ситуацию на передовой трудной. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил последние слова лидера.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор СВР РФ Сергей Нарышкин обвинил США в ориентации Украины на мобилизацию женщин и мужчин до 70 лет.