Он только отметил день рождения: каким был погибший в зоне СВО Борис Максудов

Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; 5-tv.ru

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О смерти корреспондента федерального телеканала сообщили его коллеги 23 ноября.

Погибший в зоне СВО корреспондент федерального телеканала Борис Максудов давал в своих репортажах «жизнь» и умел чувствовать. Об этом заявил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«С Борей мы познакомились в Бишкеке — в Киргизии тогда гражданский переворот был в 2020-м. С тех пор как-то не пересекались, и даже во время СВО он работал в ДНР, а я — в ЛНР, поэтому физически просто не виделись», — сказал он.

Так, однажды Максудов связался с Зименкиным по поводу одного из сюжетов последнего из фронтовой зоны. Он отметил, что обычно не любит, как делают военные репортажи, но тот был «хорош».

«Парадоксально, но человек, который работал на войне, не очень любил вообще репортажи о войне — как их делают в новостях. То, что он искал в них, на войне, я следил за его Telegram-каналом, это человечность какая-то. „Не хватает жизни“, говорил он, в этих репортажах, которые обычно крутятся в новостях», — делится Зименкин.

Максудов, говорит корреспондент «Известий», эту жизнь давал — он умел чувствовать. Зименкин отмечает, что написал журналисту после новостей о ранении, но тот не ответил. Журналист выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного.

22 ноября Максудов получил осколочные ранения при атаке ВСУ на группу журналистов. Его экстренно доставили в больницу, где врачи оказали журналисту необходимую помощь.

Однако 23 ноября стало известно, что Максудов скончался. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с этим заявила, что Украина считает российских журналистов «законной целью для уничтожения».