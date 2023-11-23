Бари Алибасов уклонился от ответа о кисте в интимном месте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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По данным некоторых СМИ, продюсеру грозит срочная операция. Что с ним происходит сейчас?

Некоторое время назад ряд СМИ сообщили о том, что у заслуженного артиста РФ Бари Алибасова была обнаружена опухоль. В ближайшее время ему понадобится срочное хирургическое вмешательство.

По данным журналистов, Алибасов жаловался на боль в интимном месте. По результатам обследования специалисты выявили у него кисту в репродуктивной системе. Несмотря на то, что опухоль не злокачественная, врачи приняли решение удалить ее для избежания рисков.

Редакция 5-tv.ru связалась с музыкальным продюсером, чтобы выяснить, насколько правдива эта информация. Алибасов заявил, что чувствует себя прекрасно, а затем постарался уклониться от ответа.

«Да, разрезали меня хирурги на маленькие части, а потом собрали опять. <…> На меня никогда ничего не влияло. Единственное влияние для меня — это эрекция», — отметил Алибасов.

«Если надо — он делает»: как живет Бари Алибасов после операции на позвоночнике

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недавно Алибасов перенес очередную операцию на позвоночнике. Хирургическое вмешательство прошло в штатном режиме.