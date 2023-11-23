Ремонт за копейки: какие машины самые дешевые в обслуживании

Фото: www.globallookpress.com / Andreas Haas / imago images via

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Лучшие варианты, которые можно найти на вторичном рынке.

Многие хотят приобрести автомобиль, который станет верным помощником на каждый день и при этом будет стоить в обслуживании совсем недорого. 5-tv.ru собрал шесть машин из разных ценовых категорий, которые прямо сейчас доступны на вторичном рынке.

Автомобили до 700 тысяч рублей

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo пятого поколения — одна из самых популярных машин на российском вторичном рынке. На различных досках объявлений можно найти великое множество предложений о продаже этого 105-сильного «монстра» из Вольфсбурга.

Главная проблема, с которой вы столкнетесь, если решите приобрести Polo, — тотальная «усталость» 99% машин. Это один из самых популярных автомобилей у таксистов, а также в каршеринге.

Но представим, что вам повезло, и вы смогли получить живой экземпляр. Налог на такую машину будет составлять 2625 рублей в год.

Главная проблема Polo — DSG, которая начинает «пинаться» к 100 тысячам километров. Средняя стоимость ремонта — около 30 тысяч рублей.

Однако, выбрав авто на механике, вы полностью избавитесь от этой проблемы. Также из «болячек» выделяют недолговечный выпускной коллектор и сайлентблоки рычагов — техобслуживание обойдется порядка 20-30 тысяч рублей.

Kia Rio

Если вы ищете автомобиль на каждый день, который максимально неприхотлив, то Kia Rio третьего поколения — ваш выбор. Как и в случае с Polo, абсолютное большинство машин — бывшие такси.

Но, потратив на поиски несколько дней, найти стоящий автомобиль все же можно. Ни с движком, ни с механической коробкой до 350 тысяч километров пробега никаких проблем не будет.

Если вовремя заменять масло в автомате, то он головной боли тоже не доставит. После 100 тысяч может потребоваться замена сайлентблоков и рулевой рейки.

Однако сумма годового обслуживания машины даже с учетом новых деталей вряд ли превысит 25-30 тысяч рублей. При этом налог на машину составит около трех тысяч.

www.globallookpress.com / Thomas Schneider

Автомобили до 1,5 миллиона рублей

Nissan Qashqai

Чуть дороже 700 тысяч рублей на вторичном рынке можно приобрести Nissan Qashqai первого поколения. Отметим, что по низу рынка продаются автомобили с передним приводом и в не самом лучшем состоянии.

Лучше отдавать предпочтение машинам, владельцы которых просят на 100-150 тысяч рублей дороже. Qashqai первого поколения славится своей надежностью и отсутствием серьезных проблем.

К примеру, движок, если владелец бережно относился к своему железному коню, с легкостью проходит более 200 тысяч километров. А вот с вариатором проблемы начинались уже к 20 тысячам.

Поэтому либо старайтесь найти автомобиль с замененным или отремонтированным узлом, либо выбирайте версии на механике. Налог на такой автомобиль составляет несколько тысяч рублей. В среднем за обслуживание машины придется выложить до 25-30 тысяч рублей в год без учета бензина и страховки.

Audi A3

В бюджет до 1,5 миллиона рублей прекрасно попадает Audi A3, как в кузове хетчбэк, так и седан. В среднем за третье поколение в «доресте» просят от 1,2 до 1,3 миллиона рублей.

Если подобрать хороший вариант, то с проблемами вы не столкнетесь еще очень долгое время. По словам владельцев, неприятности начинают возникать к 100 тысячам километров пробега.

Однако, в силу распространенности модели, их устранение стоит весьма бюджетно. К примеру, ремонт топливного насоса обойдется в 15 тысяч рублей, сайлентблоков — две-три тысячи, еще в 15 тысяч обойдется клапан турбины.

Запчасти на Audi стоят, конечно, дороже, чем на тот же Qashqai. Однако налог на машину в год составит те же несколько тысяч, но удовольствия от вождения она подарит гораздо больше.

Автомобили до 2,5 миллиона рублей

Geely Atlas

Задолго до проблем с европейскими и американскими машинами на российский рынок вышел «китаец» Geely Atlas. Сейчас за модели 2018–2020 годов просят от полутора до двух миллионов рублей в зависимости от технического состояния и комплектации.

Как и в случае с остальными участниками этого топа, при подборе машины на вторичном рынке рекомендуется выбирать объявления от частников, а не обращаться в сомнительные автосалоны ради чуть более выгодного предложения. Одна из самых распространенных проблем с Atlas — подушки двигателя.

Иногда при работе на холостом ходу или остановке может появляться сильная вибрация. В среднем ремонт обойдется до десяти тысяч рублей.

Также владельцы жалуются на некачественное лакокрасочное покрытие. Но хороший детейлинг сразу после покупки машины решит эти проблемы на долгое время. Полный перекрас машины не потребуется, но заложить 20-30 тысяч рублей все же стоит.

Tesla Model S

Хотите получить 400+ лошадиных сил и не платить за них налог? Решение есть — десятилетняя Tesla Model S.

Сейчас такие машины можно найти в продаже, а при доле везения даже привезти из-за границы дешевле, чем за два с половиной миллиона рублей. Как правило, по низу рынка идут электрокары, приобретенные на аукционах битых авто в США и восстановленные на территории Белоруссии.

Иногда в продаже попадаются вполне живые экземпляры, которые будут радовать покупателей долгое время. Как сообщают владельцы Model S, в среднем на обслуживание автомобиля уходит около 100-150 тысяч рублей в год.

Это больше, чем у остальных участников топа. Но помните, что вы можете заряжаться на бесплатных станциях и обгонять со светофора 99% остальных участников дорожного движения.

Никаких серьезных проблем с узлами автомобиля не выявлено. Главное, не забывайте делать регулярное ТО и не игнорируйте ошибки, если таковые появляются.

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