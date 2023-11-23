«Все армии готовятся»: в Чехии высказались о возможном конфликте в Европе

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Между тем ситуация на Украине складывается не в пользу боевиков. И это признают сами власти киевского режима.

Западные страны и НАТО воспринимают Россию как угрозу, в связи с чем вынуждены готовиться к возможному конфликту. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит издание Blesk.

«Все армии серьезно относятся к ней, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», — заявил президент Чехии.

Между тем ситуация на Украине складывается не лучшим образом для боевиков, что публично признает и сам киевский режим. Так, главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный проинформировал союзников Запада об обстановке в зоне конфликта с Россией. Украинский чиновник трезво оценил ситуацию и сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Обстановка на фронте затруднена, однако контролируемая», — заявил Залужный по итогам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата «Рамштайн».

Прежде Залужный назвал ситуацию на фронте патовой. В интервью изданию The Economist он заявил, что от боевиков ВСУ, скорее всего, не стоит ждать «глубокого и красивого прорыва». Его слова вызвали широкое обсуждение в СМИ. И большое недовольство вызвало у президента Украины Владимира Зеленского.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, военные действия — всегда трагедия, и сегодня важно думать над тем, как их прекратить.