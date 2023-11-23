Тело женщины рядом и записка: что известно о смерти актера Белецкого в Индии

В Индии погиб 37-летний актер из РФ Белецкий при неизвестных обстоятельствах

Фото: ВКонтакте / Республиканский театр кукол г. Йошкар-Ола / teatrkukolmariel

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На днях в индийской долине Парвати нашли тела двух граждан РФ.

В Индии трагически погиб российский актер Максим Белецкий. Об этом сообщает на странице в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба Республиканского театра кукол города Йошкар-Ола со ссылкой на родственников мужчины.

«Максим Белецкий погиб в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же», — говорится в сообщении.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Белекого. При этом обстоятельства гибели актера не раскрываются.

До этого индийские СМИ сообщали, что в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш найдены тела двух граждан России. Погибшими оказались 37-летний Максим Белецкий и 21-летняя Анна Ранцева. На теле актера нашли раны, лица погибших были странного, распухшего вида.

Рядом с телами также обнаружили мобильные телефоны, паспорта погибших и записка, предположительно, написанная Анной Ранцевой, в которой содержится просьба отправить принадлежавший ей телефон ее семье. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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