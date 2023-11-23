Фото, видео: Кадр из т/с «Витязи», 2023 г.; 5-tv.ru

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Герои — новгородские воины, которые проходят через множество испытаний.

Один из самых ярких российских исторических сериалов возвращается на экраны. Пятый канал возобновляет показ детектива «Витязи».

Древняя Русь, леса и остроги, тайны и интриги и сражения с врагами. Герои — новгородские воины, которые проходят через множество испытаний.

Сюжет держит в напряжении до самой развязки, первые восемь серий — уже в эту пятницу. Корреспондент «Известий» Олег Барышев продолжит.

Древнерусский русский спецназ в деле, силы неравны, но за ними правда. Сериал «Витязи» — о славных воинах, которые стали жертвой предательства.

Новгородский посадник изгнал их из войска. Но служба на стороне добра — миссия их жизни.



Образы главных героев перекликаются с другим трио из любимых русских сказок. Вместе они как единый кулак бьют недругов, переживают превратности судьбы и всегда готовы прийти на помощь слабым.



Идеально подобранные актеры, главные герои проходят через сюжетные перипетии — и каждый раскрывается по-своему. Младший витязь Агафон, его играет Дмитрий Петрухин воплощение молодецкой удали — он всегда готов ринуться в бой и не боится неприятностей, в которых старшие товарищи зачастую оказываются из-за него самого.

«Молодость все простит и поэтому дерзкий, безбашенный, но очень добрый и любящий, заботливый и, наверное, никогда не предаст», — говорит Петрухин.

Загадочного Варуна играет Алан Томаев: его персонаж степенный и рассудительный — понимает язык зверей, с ними ему легче общаться, чем с людьми. Белогор — герой актера Олега Малышева справедливый и проницательный — сердце доблестного трио.



«Наш сериал в первую очередь про дружбу, любовь, верность. Причем верность между товарищами, так и верность любовных отношений между мужчиной и женщиной», — говорит Алан Томаев.

Единственный актер, которому тяжело было вжиться в роль, — волкособ по кличке Зыра. Он добрый, а по сценарию нужно было показать злой характер.

«У нас в сериале были четыре или пять смен с волком. Это мой ручной волк по фильму. У Варуна есть домашний волк, с которым он в лесу живет. Интересный тоже опыт такой, это волкособ — наполовину волк, наполовину собака. Хороший, воспитанный, культурный, из Петербурга. И было иногда так, что порой нам это было не на руку. Он не злой, его приходилось дополнительно злить, чтобы в кадре увидеть его клыки», — добавил Томаев.

Создатели потратили на подготовку к проекту больше полугода: шили костюмы, изготавливали оружие, подбирали локации. В сериале события разговариваются в древнерусском городе, настоящей крепости тех времен, ядовитых болотах, лабиринтах пещеры.

«Декорации удивляют такая ситуация приходишь сюда и начинаешь думать по-другому, говорить по-другому. Ты даже некоторые фразы — мы между сценами говорим: «Не, раньше так не говорили, давай так“», — делится Олег Малышев.

Сага о справедливости уже на экране — захватывающие приключения Витязей, которые объявляют набор в свой героический отряд.