Хитрая инновация: как в Петербурге будут бороться с сосульками на крышах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев; 5-tv.ru

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Зима совсем близко, коммунальщики вовсю готовятся к сезону.

Высокие технологии на страже безопасности жителей Петербурга. Чтобы растопить лед и не допустить образования снежных шапок на крышах, в городе внедрили хитрую инновацию. Специальный греющий кабель. Только в этом году устройством оснастили почти две сотни зданий. Вот только с наступлением холодов оказалось, что метод не сработал. Почему — выяснил корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Система подогрева установлена на кровле. Какие-то деньги собраны из карманов жителей. А дом все равно беззащитен перед снегом и наледью. О том, что с наледью покончено раз и навсегда, жителям обещали еще в апреле. К лету закончили монтаж системы обогрева. Но как она работает до сих пор — не проверили. И не потому что на улице — было тепло.

«В настоящее время система не включена, так как управляющая компания, не в полной мере рассчиталась за установку системы антиобледенения», — говорит коммерческий директор ООО «ТеплоКарбон» Антон Сидоренков.

Взыскать деньги с управляющей компании подрядчик пытается, через суд. И пока идет процесс — о кровле без сосулек можно забыть. Управляющая компания не учла — запустить систему самостоятельно коммунальщики не смогут технически — это утверждает подрядчик. По словам экспертов, ситуация на Каменноостровском проспекте 45 очень скоро может стать типичной для Петербурга. Кабель на крыше есть, а тепла нет. Как и денег в кассе коммунальщиков.

«Управляющие компании — на сегодняшний день до сих пор являются должниками. И компания просто не обладает таким ресурсом, чтобы производить безкредитные скажем так вложения», — говорит председатель совета многоквартирного дома Алла Бредец.

О том, какая технология лучше — греющей ленты или холодного чердака, — ведутся жаркие споры. Установить кабель гораздо дешевле, но потом начинаются дополнительные расходы — на электроэнергию, или ремонт, если лента обогрева вдруг перегорит. Впрочем, плюсы тоже есть. Если на улице тепло ленту можно отключить дистанционно.

Зданий с подогревом кровли в Петербурге все больше. Только в этом году лентой оснастил почти 200 домов. Насколько метод эффективен — станет понятно уже через пару недель. Главное, чтобы кабель работал, а не ждал решения суда.