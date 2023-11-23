Финляндия закрывает все пограничные пункты с Россией, кроме одного

Фото, видео: 5-tv.ru

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Шансов оказаться в Евросоюзе у искателей «лучшей жизни» все меньше, людей у границы — все больше.

Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией. Исключением станет лишь один. В 200 с лишним километрах от Мурманска. Осуществить задуманное власти намерены в ночь на субботу. Между тем, у пункта пропуска «Салла», что недалеко от Кандалакши, растет число мигрантов. И вот на этом фоне о готовности также закрыть границы объявили власти Норвегии и Эстонии. Это грозит обернуться масштабным кризисом с беженцами. Для реагирования на ситуацию в Мурманской области создан оперштаб. За происходящим в регионе следит корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

«От этого места, где мы сейчас находимся, до КПП „Салла“ — около 70 километров. На улице -минус 25. Все эти люди мечтают попасть в Финляндию», — говорит корреспондент.

В то время как шансов оказаться в Евросоюз — все меньше, иностранцев у границы — больше. После закрытия всех переходов — в Ленобласти искатели лучшей жизни потянулись на Север. Кольский полуостров встречает сурово.

«Я живу уже третий день. Здесь очень холодно, я голоден и чувствую себя беззащитным. Мы живем в неизвестности», — говорит Марф Апар.

Не замерзнуть помогают теплые палатки с печками.

«Россия помогает нам, привозит еду, иначе совсем было бы плохо», — говорит Авед Абду.

Многие из этих иностранцев еще не знают, что Финляндия уже завтра закроет все КПП на границе с Россией, за исключением одного. Самого северного — «Райа-Йоосеппи», расположенного в 1,5 тысячи километрах от Петербурга.

Все сделано якобы в целях безопасности финских граждан. Впрочем, когда восемь лет назад в Финляндию хлынул поток иракских и афганских беженцев из Швеции — 30 тысяч человек — никто не стал отгораживаться от соседа. А сейчас несколько сотен вызвали переполох.

«Это не связано с беженцами, это некий план Пентагона, это приказ Вашингтона, что именно сейчас надо закрыть финско-российскую границу и для этого масштабная информационная кампания в Финляндии», — говорит политолог Йохан Бэкман.

В действительности от действий финских властей пострадают простые граждане, которые не смогут заправляться дешевым российским бензином. Или частники из обеих стран, которые занимались ввозом продуктов или товаров. Закрытые границы ударят по семьям, живущим в разных странах.

Все мигранты, которые сейчас находятся у границы и хотят попасть в Европу, в нашей стране на законных основаниях. У всех визы — учебные или туристические. И они вправе покинуть Россию в любое время.

«В снегу лежат десятки велосипедов — пункт автомобильный пересекать пешком ее нельзя, поэтому эти велосипеды используются как средство индивидуальной мобильности», — говорит журналист.

И вот уже, глядя на соседей, власти Эстонии собираются на месте у границы оценить, можно ли ситуацию на восточных рубежах считать миграционным кризисом. Эксперты не исключают, что и Таллин пойдет по пути Хельсинки.