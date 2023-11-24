Фото, видео: 5-tv.ru

Грядущая неделя готовит для вас интересные сюрпризы. На что следует обратить внимание?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 27 ноября по 3 декабря 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя обещает быть очень продуктивной, если выбирать какие-то дни для серьезных и важных дел, то лучше всего остановить свой выбор на понедельнике, вторнике и субботе. Остальные дни обладают более нейтральными и сдержанными характеристиками.

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Понедельник, 27 ноября 2023 года

5-tv.ru.

Понедельник — день Земляного Быка. Это нейтральный день. Он хорош для рутинных дел, но в этот день также хорошо подписывать контракты, собирать долги и заниматься инвестиционной активностью.

Совет: отсутствие иллюзий — это самый лучший выбор. Не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от каких-то пустых страстей тщеславия или сбивчивых мыслей, то сможете действовать непринужденно и уверенно.

Вторник, 28 ноября 2023 года

5-tv.ru.

День Стального Тигра. Это очень позитивный день с хорошими энергиями. Он подойдет для большинства дел, великолепно подходит для планирования, помолвки, ремонтных работ. Он обретает очень хорошую структуру и сильную поддержку от энергии дня.

Совет: ваши усилия приведут к успеху, если вы накопить достаточно сил, чтобы не останавливаться на половине пути. Сделайте осознанное усилие.

Среда, 29 ноября 2023 года

5-tv.ru.

День Серебряного Кролика. Это позитивный день. Он очень хорош для большинства дел: подписания документов, инвестиции, открытия проектов и помолвки. Но убедитесь в том, что в вашей карте нет Петуха, поскольку слишком большое количество активных энергий Кролика его атакует. Это может дать повод для беспокойств и каких-то неприятностей. Если в вашей карте есть Петух в знаке года, месяца, дня или часа, будьте внимательнее в этот день.

Совет: будьте искренни, правдивы, достойны доверия. Очистите сердца от алчности, страха и каких-то низменных желаний, чтобы стал слышен его истинный голос. Прислушайтесь к своему сердцу.

Четверг, 30 ноября 2023 года

5-tv.ru.

День Водного Дракона. Это нейтральный день, в который не следует принимать какие-то поспешные решения или какие-то действия. Лучше всего вести дела тихо, без лишней агрессии. В такой день хорошо планировать или вести переговоры, учиться и подписывать контракты. Но все следует делать вдумчиво, осознанно.

Совет: сконцентрируйтесь на самом главном. Используйте свой жизненный опыт и будьте твердыми и настойчивыми.

Пятница, 1 декабря 2023 года

5-tv.ru.

День Водной Змеи. Он идет против энергии месяца, поэтому не может похвастаться стабильностью. Возможны непредвиденные ситуации или развороты на 180%, особенно если в вашей карте есть Змея или Свинья. Поэтому на такой день лучше ничего яркого или важного для вас не планировать. А заниматься следует своими рутинными делами.

Тем не менее, если есть какие-то ситуации, в которых вы хотите разворота на 180%, можно попробовать действовать именно в этот день. То есть то, что есть в избытке — его не станет. То, чего нет — может развернуться, сделать шаг вам навстречу.

Совет: смело преодолевайте препятствия.

Суббота, 2 декабря 2023 года

5-tv.ru.

День Деревянной Лошади. Обладает весьма многообещающим и позитивными характеристиками, собирает все хорошие звезды. Обещает, что все дела будут завершатся успешно. Такой день будет хорош для работы с документами, публичных выступлений. Все будет заканчиваться хорошо.

Совет: вы выдержите испытания. Если ваше желание скромное и разумное, то оно точно исполнится.

Воскресенье, 3 декабря 2023 года

5-tv.ru.

День Деревянной Козы. Несмотря на то, что звезды в нем достаточно сдержанные, этот день поддерживают от энергии месяца и года. Поэтому все дела, связанные с людьми, могут пойти очень хорошо. Переговоры, помолвки, поиск медицинской помощи, поиск врача, поиск работы, инвестиции, собеседования, создание новых проектов, перелеты и так далее. Все пройдет очень хорошо. Такой день идеален для поиска, связи и взаимодействия, знакомств с новыми людьми.

Совет: следует общаться как можно больше, трудиться ради общего блага.

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