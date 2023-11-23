«На грани нервного срыва»: певица Слава шокировала публику «прокуренным» голосом
Певицу Славу раскритиковали за прокуренный голос
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; Instagram* / nastya_slava
В преддверии Нового года артистка решила открыться фанатам, анонсировав песню о своей жизни.
Певица Анастасия Сланевская, наиболее известная как Слава, в преддверии Нового года в социальной сети объявила о выходе новой песни под названием «На грани нервного срыва». Композиция будет посвящена произошедшим событиям вокруг знаменитости в текущем году: госпитализация из-за затяжного бронхита, возвращение к мужу Анатолию Данилецкому и конфликт со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым.
Для своих поклонников она в социальной сети спела небольшой кусок из песни, но похвалы и одобрения не услышала.
«А голос-то не фонтан, хриплый, сорвала. Не на грани, а на донышке»;
«В песне голос звучит лучше, а так прям прокуренный», — сокрушаются фанаты.
Однако артистка не стала отвечать на недовольство некоторых фолловеров. Ведь она и так за последний год пережила немало потрясений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, до чего певицу Славу довел отказ от употребления алкоголя.
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