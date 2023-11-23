В новый год с новым статусом? Боня объявила о свадьбе с молодым возлюбленным

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Блогер, недавно признавшаяся в отношениях с бизнесменом Русланом Гасановым, уже строит планы на совместную семейную жизнь. Но известно, что мужчина до сих пор женат.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и популярный блогер Виктория Боня спровоцировала слухи о скорой свадьбе. В социальной сети она неоднозначно ответила на вопрос поклонника, который поинтересовался, когда знаменитость хотела бы узаконить отношения с молодым возлюбленным.

Недавно Боня призналась поклонникам, что в ее жизни появился новый мужчина. Сначала она не раскрывала имя бойфренда. Да и лицо тоже. Показывала возлюбленного «по частям». Однако прессе быстро удалось вычислить его личность. Им оказался бизнесмен Руслан Гасанов. Отношения пары развиваются, кажется, настолько стремительно, что они решили — Новый год отметят вместе в Латинской Америке. Там у Бони запланирован ретрит. Там же знаменитость и, возможно, обрадует своих родных новостью о скорой свадьбе.

«Этим мы поделимся в узком кругу на нашем новогоднем ретрите в Коста-Рике. Кстати, некоторые из вас могут стать свидетелями очень важного события для нас, если решите присоединиться к нам», — ответила Боня.

При этом, как поведала изданию The Voice бывшая возлюбленная бизнесмена Таисия, 30-летний Гасанов до сих пор не развелся с ней. Боне известно о браке возлюбленного, но она утверждает, что бизнесмена с женой уже давно не связывают никакие романтические отношения, а развестись не может из-за нежелания Таисии. У женщины же своя версия. По ее словам, сам Гасанов медлит с разводом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Рудова мстила бывшим возлюбленным.