Российский актер Максим Белецкий трагически погиб в Индии

Фото: ВКонтакте / Республиканский театр кукол г. Йошкар-Ола / vk.com/teatrkukolmariel

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Тело артиста не будут перевозить в РФ. Но почему?

В Индии трагически погиб российский актер Максим Белецкий. Артисту было всего 37 лет. Об этом сообщил Республиканского театра кукол Йошкар-Олы, в котором он служил.

Со слова родственников артистка, его тело кремируют и похоронят в Индии. Одна причину смерти не назвали.

Белецкий окончил Марийский колледж культуры и искусств имени Палантая как актер, также получил образование режиссера в Российском государственном институте сценических искусств.

В театре кукол в Йошкар-Оле Белецкий служил с 2007 по 2021 год. Он играл роли в спектаклях «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Прекрасное далеко», «Винни Пух», «Красная шапочка» и других. Также он поставил сказки «Звездочка» по пьесе Шмитько и «Цветик-семицветик» по сказке Катаева.

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