В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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За что задержан чиновник?

Бывший заместитель министра энергетики России Петр Нидзельский задержан в Москве по делу о мошенничестве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Дело против чиновника возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Но все же суд отклонил ходатайство о заключении под стражу бывшего заместителя Минэнерго. Было принято решение отправить Нидзельского под домашний арест.

Чиновник занимал пост заместителя министра энергетики с 1994 по 2004 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что Московский городской суд отказался выпустить обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера Аяза Шабутдинова из СИЗО. Он стал фигурантом громкого дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Следствие настаивало на заключении его под стражу из-за наличия гражданства Сент-Люсии, а также действующих виз в США, ОАЭ и Италию, что позволило бы ему сбежать из страны.