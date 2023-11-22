Пранкеры Вован и Лексус разыграли вернувшегося в Россию певца Шарлота

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга; Telegram / Вован и Лексус

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Музыкант поверил, что с ним разговаривает Зеленский. О чем была беседа?

Российские пранкеры Вован и Лексус вновь устроили розыгрыш. В этот раз им помогал Макс Комикадзе, который сыграл президента Украины Владимира Зеленского. А жертвой пранка стал певец Шарлот, который недавно вернулся в Россию. Удивительно, но артист действительно думал, что говорит с украинским лидером. Сам видеоролик опубликован в Telegram-канале пранкеров.

«Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речовку о «москалях», думая, что с ним разговаривает «Зеленский», — написали блогеры.

На видеоролике Шарлот по указке Лжезеленского исполнил гимн Украины. А также попрыгал, произнося русофобскую кричалку: «Кто не скачет — тот москаль».

Также пранкеры пообещали позже опубликовать полную видеозапись розыгрыша Шарлота.

Певец, видимо, хотел усидеть на двух стульях. Как говорится — и нашим, и вашим. До этого он сжег паспорт России, но потом изъявил желание вернуться на родину, жалуясь на безденежье. В аэропорту Пулково его встретила полиция. И, как ранее 5-tv.ru рассказывал, Шарлоту назначали административный арест за неадекватное поведение.