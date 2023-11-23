«Один из индикаторов»: из-за каких событий в детстве люди становятся маньяками

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«Задатки» убийцы начинают проявляться еще в раннем возрасте. Как их распознать?

Личность человека начинает формироваться еще в детстве. И все травмы, которые происходили в тот период, несомненно проявляются во взрослом возрасте. Зачастую эпизоды ранней травматизации и жестокость по отношению к животным распространены среди серийных маньяков. Об этом рассказал декан факультета «Юридической психологии» в МГППУ Николай Дворянчиков изданию Газета.ру.

«Жестокость с животными — один из индикаторов, что у человека есть неблагополучие. Если он стремится причинять кому-то боль, скорее всего, это связано с его собственными болезненными дискомфортными переживаниями, поэтому созерцание боли другого позволяет ему почувствовать себя лучше», — сказал специалист.

Результатом такого поведения могут стать и недуги, которые ребенок получил во время рождения или в первый год жизни. Например, черепно-мозговая травма.

Нередко маньяками становятся из-за перенесенных в детстве издевательств со стороны других людей. Это серьезная психотравма и человек ищет для нее свою позицию.

Он может навсегда остаться жертвой или пытаться помогать тем, кто пострадал от таких же издевательств. Но самый печальный исход — это превращение в такого же насильника.

«Человек может занять ее (позицию насильника — Прим. ред.), и ему будет комфортно проявлять жестокость по отношению к другим людям. И в этом тоже проявляется механизм идентификации с агрессором, в котором основополагающим является феномен бессознательного, описанный Зигмундом Фрейдом и его дочерью, Анной Фрейд», — объяснил психолог.

Он отметил, что именно поэтому маньяк зачастую становится сначала живодером.

Ранее 5-tv.ru писал, что ангарский маньяк получил еще десять лет лишения свободы по новому делу.