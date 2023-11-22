Фото, видео: REUTERS / Valentyn Ogirenko; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

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Украинский лидер решил, что положить конец спецоперации ему поможет Дональд Трамп. Но о чем им разговаривать?

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп может предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому лишь пойти на территориальные уступки в пользу России в обмен на мир. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил военный эксперт Игорь Никулин.

В очередном интервью украинский лидер сообщил о готовности обсудить с Трампом новый «мирный план», если у второго есть конкретные предложения, как завершить конфликт.

Только вот что Киев и Вашингтон могут предложить Москве, если Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области, согласно Конституции, уже являются неотъемлемыми частями России?

«Единственное, что может предложить Трамп — это мир в обмен на территории. Если это сейчас произойдет, то, может быть, Россия и пойдет на такие условия. Но будут и дополнительные условия: как минимум, это нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, разоружение ВСУ и военный суд над преступниками. Думаю, что на меньшее Россия не пойдет. А в идеале надо забирать еще и Николаевскую, Одесскую области и воссоединяться с Приднестровьем», — прокомментировал военный эксперт.

Никулин напомнил, что Россия с февраля 2022 года настаивала на полном выводе ВСУ с территории ЛНР И ДНР. По его словам, полмиллиона украинцев были бы сейчас живы, и миллиона украинских беженцев не было бы, если бы Киев тогда согласился на условия Москвы, когда они были достаточно мягкими.

«Но они отказались. Они решили воевать. Такие решения, как говорится, обходятся очень дорого», — подчеркнул он.

Собеседник добавил, что теперь путь только один — националистов надо вообще отогнать от моря, чтобы у них больше никогда не появилось соблазна размещать там британские, американские и иные военные базы.

«Сейчас условия будут гораздо более жесткие <…> Как говорил Жуков в мае 1945-го: „Только полная и безоговорочная капитуляция“ бандеровского и киевского режима», — заключил эксперт.

Сам Зеленский в своем интервью отмечал, что украинская сторона могла бы отдать России Донбасс и Крым, но ее такой «мирный план» не устраивает. По его словам, это не мирное разрешение проблемы и вовсе.

Примечательно, что киевский режим давно пытается организовать телефонный разговор Зеленского и Трампа. Украинский лидер считает, что экс-президент США может посодействовать выделению дополнительных средств на нужды ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ экономическую войну.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022 года. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

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