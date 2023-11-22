«Родится в любви»: Бузова сделала заявление о своей беременности

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Певица ответила на самый популярный вопрос, который интересует ее поклонников.

Певица Ольга Бузова рассказала, когда планирует стать мамой. В ходе интервью на одном из YouTube- каналов телеведущая честно призналась, что ей мешает познать радость материнства. Об этом пишет портал 7Дней.ru.

По словам 37-летней артистки, в юности она совсем по-другому представляла свое будущее. Она думала, что в 25 лет уже будет женой и мамой двух детей. Замужем, как известно, Бузова уже побывала, но детей у нее нет.

Ходили слухи, что знаменитость не получается забеременеть из-за проблем со здоровьем. Она подтвердила, что у нее есть проблема, но не связанная с лечением. Как высказалась звезда российского шоу-бизнеса, она мечтает родить от любимого человека. Но сегодня в личной жизни звезды тишина.

«Объясняю всем еще раз, чтобы получился ребенок, он должен родиться в любви, чтобы родиться в любви, должна быть любовь», — сказала Ольга.

Ранее 5-tv.ru писал, что сваха Роза Сябитова объяснила Ольге Бузовой, как найти хорошего мужа.