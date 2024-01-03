«Адекватные люди»: Макаров не сталкивался с конфликтами на почве национальности

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Певец и телеведущий родился и вырос в мультинациональном городе.

Вячеслав Макаров не сталкивался с конфликтами на почве национальности. Об этом певец и телеведущий эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Вячеслав Макаров родился и вырос в Астрахани. Этот город, как отмечает ведущий шоу «Маска», является мультинациональным.

«У нас и дагестанцы, и чеченцы, и татары, и казахи. И мы в принципе культуру этих народов знаем с детства, потому что мы общались во дворе, мы учились в школе, в институте. <…> Никогда никаких конфликтов на почве национальности не было. У меня точно. По крайней мере меня окружали адекватные люди, которые прекрасно понимали, что ругаться на почве национальности, — пережиток прошлого», — делится артист.

С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе

По признанию Макарова, среди его друзей и приятелей постоянно происходил культурный энергообмен. Ребята, придерживающиеся разных религиозных принадлежностей, могли с легкостью поздравить друг друга со значимыми праздниками, которые они обычно не отмечают.

«Представители других национальностей на Пасху ели куличи, приходили к нам в гости, мы, когда у них был свой религиозный праздник, приходили есть кайнары, беляши. Это абсолютно было нормальным зайти в гости к друг другу и поздравить с праздником, к которому ты по религиозным убеждениям не имеешь отношения, но уважительно относишься к нему», — отметил телеведущий.

Творческий путь артиста начался с КВН, где он был участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». На достигнутом Вячеслав Макаров не остановился, продолжив активно пробовать себя в других направлениях. Более трех лет он является ведущим популярного проекта «Маска», а также многих других шоу и различных премий. К тому же артист активно развивается в музыкальной среде. Треки «Посмотри мне в глаза», «Разбуди меня», «Знак Водолея» и «Твоя история» твердо закрепились на музыкальных площадках и в плейлистах его поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, за что Вячеслав Макаров готов отдать большие деньги.