«Фетишистские манипуляции»: почему маньяки коллекционируют вещи своих жертв

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin

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Психолог рассказал истории из личной практики общения с преступниками. И рассказал, зачем они это делают.

Многие маньяки питают страсть к коллекционированию вещей своих жертв. Но с чем это связано? Ответ на вопрос дал профессор «Юридической психологии» в МГППУ Николай Дворянчиков.

«Они коллекционируют трофеи от своих жертв, вещи. В моей практике был преступник, который собирал фотографии и нижнее белье своих жертв. Фотографии он забирал из документов убитых женщин. Эту коллекцию нашли у него дома, наряду с этим он хранил ключи, ножи, была у него и подборка заметок про других маньяков», — вспомнил специалист в беседе с изданием Газета.ру.

Профессор отметил, что маньяк, собирая подобную личную коллекцию, некоторое время себя контролирует и не совершает новых покушений. Он испытывает «гармонию», смотря на свои трофеи. Каждой вещи он приписывает определенную логику.

Некоторые маньяки даже испытывают возбуждение, глядя на вещи жертвы. Зачастую они прокручивают в голове момент преступления снова и снова.

«В моей практике был случай, когда маньяк совершил первое преступление, и, получив сильные впечатления, использовал вещи и фотографию жертвы, воспроизводя этот опыт по памяти, делая его максимально реалистичным, сопровождая сексуальными фетишистскими манипуляциями», — сообщил профессор.

Специалист отметил, что тот маньяк получал сильные впечатления от своей коллекции. Но со временем ему захотелось новых эмоций.

Ранее 5-tv.ru писал, что ангарский маньяк получил еще десять лет лишения свободы по новому делу.