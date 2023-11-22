Какое блюдо нужно обязательно приготовить на этот Новый год?
Алексей Панков 27 0
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Простой рецепт обязательно удивит гостей!
Чтобы задобрить Зеленого Дракона в этот Новый год, достаточно приготовить одно необычное блюдо. Крайне простым рецептом закуски под названием «Глаз дракона» поделилось издание utro.ru. По словам тех, кто уже успел попробовать угощение, вкус у него весьма нежный, но при этом присутствует небольшая чесночная остринка.
Ингридиенты:
- Твердый сыр — 90 грамм;
- Яйца — шесть штук;
- Огурец — 100 грамм;
- Чеснок — три зубчика;
- Майонез — шесть чайных ложек;
- Маслины;
- Соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварить яйца вкрутую, разрезать пополам и отделить желтки;
- Перемолоть желтки и смешать их с натертым сыром;
- Добавить майонез, соль и тертый чеснок;
- Получившуюся массу разложить внутри белков и украсить сверху четвертинкой оливки;
- Почистить огурец, и кожурой украсить яйца, чтобы у «глаза» получился зеленый контур.
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