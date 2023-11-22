Какое блюдо нужно обязательно приготовить на этот Новый год?

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Простой рецепт обязательно удивит гостей!

Чтобы задобрить Зеленого Дракона в этот Новый год, достаточно приготовить одно необычное блюдо. Крайне простым рецептом закуски под названием «Глаз дракона» поделилось издание utro.ru. По словам тех, кто уже успел попробовать угощение, вкус у него весьма нежный, но при этом присутствует небольшая чесночная остринка.

Ингридиенты:

Твердый сыр — 90 грамм;

Яйца — шесть штук;

Огурец — 100 грамм;

Чеснок — три зубчика;

Майонез — шесть чайных ложек;

Маслины;

Соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить яйца вкрутую, разрезать пополам и отделить желтки;

Перемолоть желтки и смешать их с натертым сыром;

Добавить майонез, соль и тертый чеснок;

Получившуюся массу разложить внутри белков и украсить сверху четвертинкой оливки;

Почистить огурец, и кожурой украсить яйца, чтобы у «глаза» получился зеленый контур.

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