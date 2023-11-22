Карлсон: глава Минфина США Йеллен в восторге от того, что люди умрут на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Peter Druk

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Журналист призвал администрацию Джо Байдена не обманываться на счет спонсирования убийства множества людей в конфликте Киева и Москвы.

Глава Минфина США Джанет Йеллен рада тому, что люди погибнут. Об этом заявил американский журналист, экс-ведущий Fox News Такер Карлсон, комментируя желание Белого дома продолжать помогать Украине, чтобы боевые действия продолжались.

В видеозаписи, опубликованной на странице в соцстети журналиста, он подчеркнул, что накануне Йеллен объявила о желании США продолжать этот конфликт, но это «война без надежды на победу». И этот человек, к тому же, демонстрирует свой восторг.

«Я имею в виду конкретно министра финансов Джанет Йеллен — она в восторге от того, что люди умрут! То, что вы видите, это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счет», — сказал Карлсон.

На Украине уже заканчиваются силы, страна не сможет победить Россию. И поэтому, подчеркнул журналист, просто необходимо закончить финансирование киевского режима и его армии.

«Если вы вообще разумный человек и у вас есть десять минут на чтение, вы поймете, что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий… И если вы поддерживаете это, спросите себя почему», — добавил Карлсон.

Начало спецоперации на Украине и провал контрнаступления ВСУ

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

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Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru писал, что сам Зеленский заявил об отсутствии значимых успехов в контрнаступлении ВСУ.