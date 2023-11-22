Путин назначил генерала Кузнецова атаманом Всероссийского казачьего общества

Фото: Гавриил Григоров / POOL / ТАСС

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Николай Долуда был освобожден от занимаемой должности.

Генерал Виталий Кузнецов стал атаманом Всероссийского казачьего общества. Соответствующий укал о его назначении подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства также подписал указ об увольнении с данной должности Николая Долуды. Он был атаманом Всероссийского казачьего общества на протяжении четырех лет, с 2019-го.

Кузнецов является уроженцем Азербайджана. Он родился в 1980 году в Сумгаите. На счету генерала неоднократное участие в боевых действиях. 43-летний деятель казачьего движения был приставлен к многим наградам различных силовых ведомств.

Ранее 5-tv.ru писал, что казак с позывным «Бабай» погиб на запорожском направлении в возрасте 46 лет. Боец ушел на фронт добровольцем. Его смерть подтвердили в Кубанском казачьем войске.