Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Часто люди не понимают взаимосвязь происходящих явлений.

Фильм «Я — учитель», где Александр Ковтунец сыграл главную роль, объясняет причину событий, происходящих сейчас на Украине. Своими мыслями режиссер и актер эксклюзивно поделился с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «Лана — спрошу!» Ланой Шевченко на 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи».

«Все же начинается с пропаганды. Там показано, как немецкая пропаганда умело работала. Когда фильм вышел, многие боялись и говорили: «Нельзя это снимать, нельзя это показывать». Я специально устроил показ для ветеранов Великой Отечественной войны, в числе которых был Станислав Андреевич Любшин, умерший уже Алексей Петренко, и они мне говорили: «А все так и было», — делится Ковтунец.

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Как рассказывает режиссер со слов Алексея Петренко, народному артисту РСФСР было шесть лет, когда украинскую деревню, в которой он жил, оккупировали сторонники фашизма во времена Великой Отечественной войны. Все прошло настолько мирно и тихо, что жизнь маленького Леши никак не поменялась, однако с последствиями он столкнулся позже.

«Однажды я выглядываю в окно, а мне уже около семи лет, и вдруг смотрю, что фрицы пытаются поймать и унести нашего гуся. Я выскакиваю, кричу: „Это мой гусь! Отдай!“. И вдруг один их них достает пистолет, направляет на меня и говорит с абсолютно стеклянными глазами: „А, маленький партизан!“. Выскочила моя мама, упала почти на колени и уговорила их забрать гуся и не трогать меня. Я, говорит, только тогда понял, кто это такие», — приводит слова ародного артиста РСФСР Александр Ковтунец.

По признанию режиссера, в кинокартине «Я — учитель» он хотел показать первопричину происходящего, потому что, как убежден Ковтунец, часто люди не понимают взаимосвязь событий.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ярославле завершился кинофестиваль «В кругу семьи».